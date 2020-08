Dopo le prelazioni, aperta da oggi la campagna abbonamenti al Grosseto

GROSSETO – Terminato il periodo di prelazione per i vecchi abbonati, da oggi è possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti per il campionato di Lega Pro. Un gesto d’amore: è questo che la società chiede al popolo biancorosso e alla città di Grosseto per vivere insieme un’avventura tra i professionisti. Si potrà scegliere l’abbonamento in Tribuna vip, che consentirà l’accesso all’area hospitality, lo sconto del 40% sui prodotti ufficiali e l’invito agli eventi targati Us Grosseto, oppure in Tribuna centrale al costo di 300 euro (ridotto 200) o ancora in Tribuna laterale nord e sud (210 euro, ridotto 150 e 120 per i ragazzi dai 14 ai 18 anni), oltre alla Curva nord, cuore del tifo biancorosso, al costo di 120 euro con riduzioni fino a 60 euro. Da quest’anno con gli abbonamenti in regalo anche una serie di gadget ufficiali: la maglia da gioco con l’abbonamento di Tribuna vip, quella d’allenamento con la Tribuna centrale, il cappellino con la Tribuna laterale nord e sud e, infine, il portachiavi ufficiale con l’abbonamento in Curva nord.

Quest’anno con la tessera la società regalerà anche, alle prime 1000 sottoscrizioni, l’abbonamento al canale Eleven sport per vedere in tv le partite casalinghe e le trasferte del Grosseto in caso non dovesse essere consentito l’accesso allo stadio per motivi legati all’emergenza covid.

Per le famiglie numerose c’è una novità: un pacchetto speciale “Famiglia biancorossa” che comprende l’abbonamento per babbo, mamma e fino a tre figli nei vari settori dello stadio biancorosso (2+3 under 16). I costi variano dalle 250 euro della Curva nord alle 400 della Tribuna laterale nord o sud.

DOVE FARE L’ABBONAMENTO

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento dal lunedì al venerdì al Macron store di Grosseto, in via Santerno 27, sotto lo stadio Zecchini dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30 del lunedì, mercoledì e venerdì, al Centro sportivo il martedì e giovedì, sempre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, oltre che al bar Insolito caffè e al Bagno Lido Stella di Marina di Grosseto, e al Bar Tamoil di Marsiliana.

Si potrà pagare in contanti o tramite bonifico bancario, presentando la ricevuta dell’avvenuto pagamento al momento della sottoscrizione. L’Iban di riferimento è: IT33J0885114304000000381148.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0564.1768327 o consultare il sito webwww.usgrosseto1912.com.

NUOVI ABBONAMENTI (dal 4 agosto 2020)

Tribuna vip (con hospitality, sconto 40% prodotti, invito eventi)

Intero: 500 euro

Tribuna centrale

Intero: 300 euro

Ridotto donne/over60: 200 euro

Ragazzi 14-18 anni: 160 euro

Tribuna laterale nord-sud

Intero: 210 euro

Ridotto donne/over60: 150 euro

Ragazzi 14-18 anni: 120 euro

Di padre in figlio: 170 euro

Curva nord

Intero: 120 euro

Ridotto donne/over60: 80 euro

Ragazzi 14-18 anni: 60 euro

Di padre in figlio: 100 euro

Invalidi sopra il 70%, abbonamento a 10 euro; under 14 gratis.

BIGLIETTI PER LE SINGOLE PARTITE

Tribuna vip (con hospitality)

Intero: 35 euro

Tribuna centrale

Intero: 25 euro

Ridotto donne/over60: 18 euro

Ragazzi 14-18 anni: 15 euro

Tribuna laterale nord-sud

Intero: 15 euro

Ridotto donne/over60: 12 euro

Ragazzi 14-18 anni: 10 euro

Curva nord

Intero: 12 euro

Ridotto donne/over60: 10 euro

Ragazzi 14-18 anni: 8 euro