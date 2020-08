Tornano i Giovani Democratici: scelti i segretari dei circoli

GROSSETO – I Giovani Democratici della Provincia di Grosseto si sono ufficialmente ricostituiti in occasione delle votazioni per il Congresso Nazionale Gd.

Nella sezione del Pd di Castiglione della Pescaia, il 31 luglio, i ragazzi hanno formalizzato i nuovi segretari dei circoli di Follonica, Castiglione della Pescaia e Grosseto; in quest’ordine per i i tre comuni, rispettivamente: Gabriele Pasquini, che ha preso il posto di Giacomo Manni, Lorenzo Zambernardi sostituirà Luca Giommoni e Cristian Marchini, il cui incarico è stato semplicemente confermato e quindi prolungato. A capo della segreteria provinciale dei Gd è stato invece unitariamente deciso il nome di Luca Giommoni.

Queste le parole del neo segretario ” Come giovanile del Partito ci riteniamo non solo un suo organo esterno, ma parte integrante ed effettiva, per questo vorremmo essere presi seriamente in considerazione durante i processi decisionali dato che la nostra generazione rappresenta il presente ed il futuro del Paese”.

I Gd della provincia di Grosseto hanno come obiettivo quello di aumentare i propri membri, rivolgendosi anche ad altre fazioni della sinistra giovanile, in modo inclusivo e possibilmente aprendo, dove sarà possibile, nuovi circoli.Inoltre, con le elezioni regionali imminenti chiedono di collaborare strettamente con i candidati del Pd affinchè quest’ultimi possano portare istanze prettamente giovanili fra i temi della loro campagna elettorale. Nei prossimi giorni verrà presentata anche la segreteria provinciale.