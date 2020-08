Tecnici di Adf a lavoro sulla rete idrica: «Risolveremo il problema a breve»

SCANSANO – Tecnici di AdF al lavoro in località Cittadella (Scansano). L’azienda punta a risolvere il prima possibile e definitivamente le problematiche segnalate dai cittadini. Già costituita una squadra ad hoc con unità e risorse dedicate.

La rete idrica a servizio della località viene tenuta costantemente monitorata, anche con frequenti sopralluoghi, per individuare e mappare le criticità, così da poter risolvere in via definitiva le problematiche.

AdF non esclude di realizzare interventi strutturali importanti se necessari.