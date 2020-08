Sesta vittoria e primato in ghiaccio per il Bsc Grosseto: battuti i Lupi Roma

GROSSETO – Sesta vittoria in otto partite per i giovani del Bsc Grosseto, che si mantengono in cima della classifica di serie B dopo lo scontro al vertice con i Lupi Roma; una gara a testa fra le due formazioni che mantengono il primato in graduatoria insieme all’Academy Nettuno.

Doppio incontro molto temuto essendo la squadra romana composta da giocatori stranieri ed italiani con esperienze nelle serie superiori ma i biancorossi, nonostante la giovane età, si sono dimostrati all’altezza degli avversari vincendo la prima gara per manifesta al settimo con il punteggio di 14 a 2 e cedendo con onore la seconda per 7 a 1.

Esordio nella serie cadetta per i quindicenni Benelli e Giangrande, che vanno a completare la rosa della squadra formata esclusivamente da ragazzi di 18-16 anni. Domenica 23 impegno con l’altra capolista Academy Nettuno.