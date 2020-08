Primo acquisto in casa biancorossa: ecco Fomov

GROSSETO – Gheorghe Fomov, classe 2001, è un nuovo giocatore dell’Us Grosseto 1912. La firma è arrivata questo pomeriggio negli uffici del Centro Sportivo di Roselle, alla presenza del direttore sportivo Vincenzo Minguzzi.

Dopo il rinnovo dei primi nove calciatori della scorsa stagione, il Grifone mette a segno il primo colpo prelevando il giovane terzino che lo scorso anno ha giocato ben 22 su 25 gare in serie D con il Ghivizzano Borgo, mettendo a segno 3 reti.

Il calciatore, esterno destro dotato di buona tecnica, può giocare come terzino o come esterno più alto, preferendo la fascia destra ma giocando all’occorrenza anche su quella sinistra. Da domani sarà a disposizione di mister Magrini per il pre ritiro.