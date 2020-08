Muletti, piattaforme mobili e gru: arriva il corso di Cna per imparare a utilizzarli

GROSSETO – Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto, organizza all’isola del Giglio, nella seconda metà di settembre, corsi per ottenere la qualifica obbligatoria per utilizzare carrelli elevatori frontali (muletti), piattaforme mobili elevabili e gru su autocarro. Si tratta di corsi che prevedono una parte di formazione teorica e una prova tecnico pratica, finalizzata al rilascio dell’attestato di abilitazione, necessario per poter guidare e utilizzare questo tipo di attrezzature.

È possibile già da ora, e fino al 14 settembre, comunicare la propria adesione a Cna Servizi, inviando un’email a e.dolci@cna-gr.it.

I corsi saranno organizzati in un’unica giornata o in moduli di quattro ore pomeridiane, anche in base alle esigenze dei partecipanti.