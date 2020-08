Incidente in paese: investito un bambino

SANTA FIORA – Un bambino è stato investito ieri pomeriggio mentre si trovava sul ponte che collega le due parti del paese di Santa Fiora. L’incidente è avvenuto alle 17,40, in pieno centro, in via Roma.

Il bambino, sei anni, era con i genitori quando si è spostato dal marciapiede al centro della strada dove sarebbe stato investito da un’auto che stava transitando sul ponte.

Il piccolo avrebbe avuto lo schiacciamento di un piede e avrebbe sbattuto lo sterno contro la fiancata dell’auto. Il bambino è stato soccorso dal 118 e trasferito in ospedale; le sue condizioni non sarebbero gravi.