ilmiosindaco: ecco la classifica dei primi cittadini della Maremma. In tre sul gradino più alto

GROSSETO - La potremmo definire la rivincita dei piccoli Comuni, a volta anche piccolissimi. È qui che in provincia di Grosseto i cittadini hanno dato i voti migliori ai loro amministratori. Sì, perché nella speciale classifica sul gradimento dei sindaci, lanciata per la prima volta da IlGiunco.net nel mese di luglio di quest'anno (leggi: #ilmiosindaco: ti piace come sta lavorando? Vota su IlGiunco.net, ecco le schede di tutti i Comuni), i maremmani hanno messo nelle prime posizioni i sindaci di tre piccoli comuni: stiamo parlando di Santa Fiora, Roccalbegna e Montieri. Così si scopre che i sindaci più apprezzati della nostra provincia sono a pari merito Federico Balocchi, Massimo Galli e Nicola Verruzzi: hanno ottenuto il massimo dei voti, cioè tutti i votanti si sono espressi per l'opzione "Il sindaco ha governato bene" avendo così una percentuale di gradimento del 100%.

Dei 27 sindaci presi in esame (non c'è infatti quello di Follonica) soltanto dieci risultano avere un indice di gradimento sopra il 50%: sono, oltre a Balocchi, Galli e Verruzzi anche Giancarlo Farnetani (Castiglione della Pescaia), Settimio Bianciardi (Capalbio), Romina Sani (Cinigiano), Andrea Biondi (Gavorrano), Francesco Limatola (Roccastrada), Giacomo Termine (Monterotondo Marittimo), Marcello Giuntini (Massa Marittima).

Nella nostra iniziativa abbiamo chiesto anche ai non residenti di esprimere un giudizio: questo lo abbiamo chiesto sopratutto perché la nostra provincia è da sempre frequentata da turisti. Questo ha permesso di stilare due classifiche distinte: naturalmente quella che per noi indica il gradimento dei sindaci è quella dei residenti, ma può essere indicativo anche capire come i non residenti percepiscono il governo del territorio.

Ecco tutti i dati, Comune per Comune, sindaco per sindaco. Ricordiamo, così come avevamo messo in evidenza quando abbiamo lanciato l'iniziativa che non è stato preso in considerazione il Comune di Follonica perché è amministrato in questo momento da un Commissario prefettizio. In totale alla nostra iniziativa hanno partecipato in 1456 utenti.

ARCIDOSSO

Tra i residenti il 33,33% promuove l'operato di Jacopo Marini, mentre il 60% pensa che abbia governato male. Il 6,67% non sa giudicare. Tra i non residenti, il 50% ha detto che il sindaco di Arcidosso Jacopo Marini ha governato bene, mentre il 22,5% pensa che abbia governato male. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 70.

CAMPAGNATICO

Tra i residenti la metà dei votanti boccia l'operato di Luca Grisanti, mentre il 35,71% pensa che abbia governato bene. Il 14,29% non sa giudicare. Tra i non residenti, il 30,09% promuove il sindaco di Campagnatico Luca Grisanti, mentre il 52,38% pensa che abbia governato male. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 35.

CAPALBIO

Tra i residenti l'80,43% promuove Settimio Bianciardi, mentre il 19,57% pensa che abbia governato male. Tra i non residenti la percentuale si abbassa: il 36,84% dice che ha governato bene, il 26,32% male, mentre il 36,84% non sa. In totale hanno votato in 65.

CASTEL DEL PIANO

Tra i residenti il 64,29% boccia il sindaco Michele Bartalini, mentre il 32.14% pensa che abbia governato bene, il 3,57% non sa giudicare. Tra i non residenti percentuali simili: il 66,67% ritiene che il sindaco abbia governato male, il 26,67% bene e il 6,67% non sa giudicare. In totale hanno votato in 43.

CATELL'AZZARA

Tra i residenti il 77,78% pensa che il sindaco Maurizio Coppi abbia governato male, il 22,22% crede che abbia governato bene. Tra i non residenti il 28,57% promuove l'operato del sindaco, il 42,86% pensa che abbia governato male il 28,57% non sa giudicare. In totale hanno votato in 32.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Tra i residenti l'85,71% promuove il sindaco Giancarlo Farnetani, mentre il 14,29% pensa che abbia governato male. Tra i non residenti il 78,38% premia il primo cittadino, il 21,62% pensa che abbia governato male. In totale hanno votato in 58.

CINIGIANO

Tra i residenti il 75% crede che Romina Sani abbia governato bene, mentre il 25% pensa che abbia governato male. Tra i non residenti il 63,16% promuove l'operato del sindaco Sani, mentre il 17,79% lo boccia e il 21,05% non sa giudicare. In totale hanno vitato in 23.

CIVITELLA PAGANICO

Tra i residenti il 55,56% pensa che il sindaco Alessandra Biondi abbia governato male, mentre l'11,11% pensa che abbia governato bene e il 33,33% non sa giudicare. Molto diversa la situazione tra i non residenti: il 65,50% promuove Biondi, il 25% invece pensa che abbia governato male, mentre il 12,50% non sa giudicare. In totale hanno votato 25.

GAVORRANO

Tra i residenti il 74,19% pensa che il sindaco Andrea Biondi abbia governato bene, il 22,58% crede che abbia governato male, il 3,23% non sa giudicare. Tra i non residenti l'83,33% crede che Biondi abbia governato bene, l'11,11% male, il 5,56% non sa giudicare. In totale hanno votato in 49.

GROSSETO

Tra i residenti il 63,56% pensa che il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna abbia governato male, il 34,75% crede che abbia governato bene e l'1,69% non sa giudicare. Tra i non residenti il 52,27% pensa che abbia governato male e il 47,73% crede che abbia governato bene. In totale hanno votato in 398.

ISOLA DEL GIGLIO

Tra i residenti il 78,57% crede che il sindaco Sergio Ortelli abbia governato male, il 21,43% che abbia governato bene. Tra i non residenti il 52,63% pensa che il sindaco abbia governato male, il 31,58% pensa che abbia governato bene, mente il 15,79% non sa giudicare.

MASSA MARITTIMA

Tra i residenti il 63,63% promuove Marcello Giuntini, mentre il 36,37% pensa che abbia governato male. Tra i non residenti, il 66,66% ha detto che il sindaco di Massa Marittima ha governato bene, mentre il 26,66% pensa che abbia governato male. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 48.

MAGLIANO IN TOSCANA

Tra i residenti il 22,22% promuove Diego Cinelli, mentre il 66,66% pensa che abbia governato male. Tra i non residenti, l'11,12% ha detto che il sindaco di Magliano in Toscana ha governato bene, mentre il 63,63% pensa che abbia governato male. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 40.

MANCIANO

Tra i residenti il 33,33% dice sì all'operato di Mirco Morini, mentre il 66,67% pensa che stia governando. Tra i non residenti, il 10% crede che il sindaco di Manciano stia governando bene, mentre il 70% boccia il suo operato. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 19.

MONTE ARGENTARIO

Tra i residenti il 91,37% boccia l'operato di Francesco Borghini, mentre il 6,09% crede che stia governando bene. Il 2,54 non sa giudicare. Tra i non residenti, il 16,13% ha detto che il sindaco di Monte Argentario sta governando bene, mentre il 74,19% pensa che stia governando male. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 228.

MONTEROTONDO MARITTIMO

Tra i residenti il 71,43% promuove Giacomo Termine, mentre il 28,57% pensa che abbia governato male. Tra i non residenti, il 77,77% ha detto che il sindaco di Monterotondo Marittimo sta governando bene, mentre il 22,23% pensa che stia governando male. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 25.

MONTIERI

Tra i residenti il 100% promuove Nicola Verruzzi. Tra i non residenti, il 68,75% ha detto che il sindaco di Montieri ha governato bene mentre il 18,75 pensa che abbia governato male. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 18.

ORBETELLO

Tra i residenti il 36,66% promuove Andrea Casamenti, mentre il 60% pensa che abbia governato male. Il 3,34% non sa giudicare. Tra i non residenti, il 38,09% ha detto che il sindaco di Orbetello ha governato bene, mentre il 57,24% pensa che abbia governato male. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 51.

PITIGLIANO

Tra i residenti il 40% promuove Giovanni Gentili, mentre il 60% pensa che abbia governato male. Tra i non residenti, il 46,66% ha detto che il sindaco di Pitigliano ha governato bene, mentre il 20% pensa che abbia governato male. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 20.

ROCCALBEGNA

Tra i residenti il 100% promuove Massimo Galli. Tra i non residenti, il 37,5% ha detto che il sindaco di Roccalbegna ha governato bene. La stessa percentuale, il 37,5%, pensa che abbia governato male. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 18.

ROCCASTRADA

Tra i residenti il 73,33% promuove Francesco Limatola, mentre il 26,67% pensa che stia governando male. Tra i non residenti, l'81,25% ha detto che il sindaco di Roccastrada sta governando bene, mentre il 12,5% pensa che stia governando male. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 31.

SANTA FIORA

Tra i residenti il 100% promuove l'operato di Federico Balocchi. Tra i non residenti, il 75% ha detto che il sindaco di Santa Fiora sta governando bene, mentre il 18,75% pensa che stia governando male. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 23.

SCANSANO

Tra i residenti il 12% promuove l'operato di Francesco Marchi, mentre l'88% pensa che abbia governato male. Tra i non residenti, l'11,11% ha detto che il sindaco di Scansano ha governato bene, mentre il 55,55% crede che abbia governato male. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 34.

SCARLINO

Tra i residenti il 16,66% promuove Francesca Travison, mentre l'83,34% pensa che abbia governato male. Tra i non residenti, il 21,05% crede che il sindaco di Scarlino abbia governato bene, mentre il 68,42% pensa che abbia governato male. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 31.

SEGGIANO

Tra i residenti il 100% boccia Daniele Rossi. Tra i non residenti, il 18,18% ha detto che il sindaco di Seggiano ha governato bene, mentre il 36,36% pensa che abbia governato male. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 14.

SEMPRONIANO

Per il sindaco di Semproniano hanno votato solo non residenti. Il 27,27% promuove Luciano Petrucci, mentre il 36,36 pensa che abbia governato male. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 11.

SORANO

Particolare la situazione a Sorano in cui hanno votato solo due residenti che hanno risposto che non sanno giudicare. Tra i non residenti il 41,67% crede che il sindaco Pierandrea Vanni ha governato bene, mentre il 33,33% dice che ha governato male. I votanti totali di questo sondaggio sono stati 14.