Danni alle case provocati dal maltempo, ecco i rimborsi: come fare domanda

GROSSETO – I privati cittadini che hanno subito danni agli immobili in seguito agli eventi meteo del 28, 29 e 30 ottobre 2018 possono fare domanda per chiedere un contribuito per le opere di manutenzione.

La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo da inviare al Comune di Grosseto entro il 10 agosto con posta elettronica certificata, a mano all’ufficio lavori pubblici in via Sonnino 50 o con raccomandata con avviso di ricevimento.

Per altri dettagli questi i contatti: tel. 0564/488655; email: mauro.pollazzi@comune.grosseto.it; tel. 0564/488.604; email: simona.bonsanti@comune.grosseto.it

Info e modulo sul sito del Comune di Grosseto nella home page sezione Novità (https://new.comune.grosseto.it/web/novita/danni-per-il-maltempo-di-ottobre-2018/).