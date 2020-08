Coronavirus in Italia: 159 nuovi casi, 12 decessi e 129 guarigioni

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi

• Attualmente positivi: 12.474 (+18)

• Deceduti: 35.166 (+12)

• Dimessi/Guariti: 200.589 (+129)

• Ricoverati con sintomi: 734 (+26)

• Ricoverati in terapia intensiva: 41 (-2)

• Isolamento domiciliare: 11.699 (-7)

• Tamponi: 6.940.801 (+24.036) per un totale di casi testati pari a 4.131.535

Totale casi: 248.229 (+159)

Dati aggregati 3 agosto.

La Regione Friuli Venezia Giulia segnala che a seguito di una verifica interna sulla correttezza e completezza dei dati relativi a Covid-19, sono emersi i seguenti ricalcoli: un decesso occorso in data 22 giugno non precedentemente comunicato e sei casi positivi indicati come casi da screening, in realtà casi da sospetto diagnostico. Si correggono quindi sia il totale dei decessi sia la distribuzione dei casi nelle categorie “Casi da sospetto diagnostico” e “Casi da screening”.