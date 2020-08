Coronavirus, salta la Mostra Mercato. Il sindaco: «Troppi impedimenti di cui prendere atto»

SORANO – “Con molto rammarico l’amministrazione comunale ha preso atto dell’impossibilità di tenere l’edizione 2020 della Mostra Mercato di Sorano”. Ad annunciarlo è il sindaco Pierandrea Vanni.

“Il permanere dell’emergenza Covid 19 e di tutte le norme che regolano questo tipo di manifestazioni (distanziamenti, accessi

differenziati in entrata e in uscita e altro – scrive Vanni – rappresentano impedimenti dei quali prendere responsabilmente atto. L’appuntamento è quindi rinviato al 2021 con l’impegno di organizzare una edizione più ricca e più bella”.

Un gruppo di espositori hanno voluto essere comunque presenti in agosto nel centro storico per presentare in locali al chiuso le loro produzioni artigianali. E’ nata quindi spontaneamente una libera iniziativa “Artigiani nel borgo”, con la collaborazione della Pro Loco di Sorano e il patrocinio del Comune e di Artex centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana.

“Il patrocinio di Artex – conclude il sindaco – la collaborazione della Pro Loco di Sorano e l’impegno del Comune di confermare l’appuntamento del 2021, assieme all’interesse em all’attaccamento di molti espositori, confermano il valore e l’importanza della Mostra di Sorano”.