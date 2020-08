Veterani Sportivi sconfitti, Finanza e Friends a braccia alzate: campionato riaperto

GROSSETO – Vittorie importanti per Amatori Grosseto e Finanzia e Friends nella quattordicesima giornata del girone di ritorno del campionato di calcio a 7 Csen. Il colpo da novanta, che riapre anche il campionato, lo mettono a segno gli Amatori Grosseto, battendo 6-3 la capolista Veterani Sportivi. Gara bella e vibrante, vinta dalla formazione di Zerbini. Non è bastata ai Veterani la solita doppietta di Spampani per avere la meglio sugli avversari. Due reti a testa per Hasnaoui e Novello, oltre i centri di Zerbini e Khribech hanno steso i primi della classe. Ad approfittarne è stato il Finanzia e Friends che, vincendo 4-1 sulla Panetteria Maremma, adesso ha un solo punto da recuperare sulla capolista. Il Finanzia, trascinato da Consonni (due reti), ha battuto senza problemi il team di Cianti che nulla ha potuto sulla qualità degli avversari. La classifica: Veterani Sportivi 33, Finanzia e Friends 32, Panetteria Maremma 31, Rist. Pizz. La Macrilela 27, Health Lab 27, Amatori Grosseto 20, Panificio Arzilli 12, La Stecca 5, Ristorante Il Veliero -2, Granducato del Sasso -12.

Amatori Grosseto-Veterani sportivi 6-3

AMATORI GROSSETO: Andreoni, Hasnaoui, Salvafondi, Bagnoli, Guerra, Zerbini S., Novello, Khribech.

VETERANI SPORTIVI: Agresti, Chiti, Niccolai, Ottobrino, Nardi, Spampani, Penco.

Reti: 2 Hasnaoui, 2 Novello, Zerbini S., Khribech; 2 Spampani, Ottobrino.

Finanzia e Friends-Panetteria Maremma 4-1

FINANZIA E FRIENDS: Scipioni, Mazzella, Calabrese, Rossi, Consonni, Di Marino, Niccolini, Ferrante.

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Allegro, Siveri, Ciavattivi, Gigli, Ferrara, Chelli, Seggiani, Cianti, Caridi.

Reti: 2 Consonni, Niccolini, Mazzella; Ciavattini.