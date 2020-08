Settore giovanile, Orbetello e Fonteblanda uniscono di nuovo le forze

ORBETELLO – Nella giornata odierna le due società sportive di Orbetello e Fonteblanda si sono incontrate per prorogare l’accordo di collaborazione per lo sviluppo dei rispettivi settori giovanili. L’accordo, dopo l’ottima riuscita dello scorso anno che ha visto le due società schierare una squadra esordienti congiunta, più il passaggio di alcuni giocatori di varie categorie, prevederà la proroga della collaborazione dimostrando grande sintonia di intenti allargando così l’accordo per tutte le annate del settore giovanile al fine di garantire ai giovani di Orbetello e Fonteblanda di poter continuare con l’ottimo lavoro svolto finora.

“Dopo un anno di sperimentazione siamo certi che questa collaborazione continuerà a portare grandi benedici ad entrambe le società che così continueranno ad avere un grande serbatoio di giovani per le rispettive rose maggiori e permetterà a tutti di poter svolgere i campionati giovanili senza dover emigrare in altre località sottoponendo i ragazzi e le famiglie a sacrifici per permettere ai loro figli di divertirsi giocando a calcio”.

L’accordo, come nell’anno passato si avvarrà di entrambe le strutture per gli allenamenti, così da garantire una presenza costante di giovani nelle rispettive strutture sportive e permetterà magari di organizzare eventi congiunti.

“Come Us Orbetello, non possiamo che essere soddisfatti di continuare a collaborare con l’Asd Fonteblanda – hanno dichiarato le società – come Asd Fonteblanda siamo convinti che questo accordo sia molto importante per le famiglie della nostra frazione, che potranno continuare a portare i propri ragazzi presso il nostro campo sportivo sapendo che saranno coinvolti in un progetto importante”.