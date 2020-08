Misure per cittadini e imprese, Fratelli d’Italia: «Ottimo lavoro del nostro assessore al Bilancio»

MAGLIANO IN TOSCANA -“Giovedì sera si è svolto il consiglio comunale di Magliano in Toscana nel quale è stato approvato il rendiconto consuntivo 2019 e allo stesso tempo sono state adottate importanti misure a favore e sostegno del tessuto cittadino, sia imprenditoriale sia relativo alle famiglie”.

A parlare Federica Simoni, coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia il Maglio.

“Il nostro assessore al Bilancio Mirella Pastorelli – commenta Simoni -, che in questi ultimi mesi ha veramente lavorato in modo certosino analizzando ogni piega di bilancio, è riuscita a far quadrare i conti dell’Ente e a trovare anche importanti risorse per investimenti da poter utilizzare, tra l’altro, anche immediatamente e liberi da vincoli vari”.

“Importante – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia -, oltre che l’abbattimento dell’aliquota Imu, specie nei confronti degli agricoltori, della Tari, la cui tariffa non è stata aumentata rispetto a quella pagata nell’anno precedente, confermando pertanto le tariffe 2019, o la Tosap con l’esenzione fino al 31 ottobre con il raddoppio gratuito del suolo pubblico”.

“Anche per le famiglie e lavoratori dipendenti e pensionati sono stati fatti interventi importanti – spiega la coordinatrice di FdI Magliano –, tra quali l’innalzamento della soglia d’esenzione dell’addizionale Irpef, che è stata portata dagli attuali 7mila 500 euro a 15mila euro. Queste, ma anche altre agevolazioni, sono state adottate dalla giunta maglianese”.

“Quindi – conclude Federica Simoni – è senza dubbio un ottimo lavoro quello fatto dalla nostra vicesindaco Pastorelli assieme alla giunta e sindaco Diego Cinelli, a favore di tutta la comunità maglianese”