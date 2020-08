“La ragazza del campo”: i Dynamite 36 presentano il loro primo singolo

GROSSETO – Giovanissima band sia di composizione che di età, partiti con brani cover di artisti già affermati, è da apprezzare la loro evoluzione musicale in poco tempo. Sono i Dynamite 36, che il 30 giugno scorso hanno festeggiato il primo anniversario della loro nascita.

Il loro percorso artistico è nato sui banchi di scuola del Liceo musicale del Polo Bianciardi di Grosseto, dove Tommaso (vocalist) ha messo insieme i vari componenti del gruppo.

Dopo alcune serate dal vivo, tra cui un’esperienza anche all’estero, ad Amsterdam (Olanda), si sono concentrati sulla composizione del loro primo singolo inedito “La ragazza del campo”, che è uscito il 26 luglio correlato anche da un videoclip girato nelle campagne toscane del Comune di Campiglia Marittima.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto – dice la band -, in particolare: Andrea Ramacciotti, che ha registrato e mixato il brano ma soprattutto ha creduto in noi con la sua pazienza e disponibilità; Jana Theresa Hildebrandt, la nostra carissima prof che ha registrato la parte del flauto; Marta Ricciardi che, con la sua bellissima voce, ci ha sostenuti nei cori; Francesco Nisi, il nostro formidabile videomaker che, con la collaborazione di Andrea Pozzi, ha realizzato un bellissimo videoclip, che rispecchia a pieno il testo della canzone; Nicole Ninci, make-up e trucco per il video musicale; e infine la bellissima Beatrice Benifei, che ha interpretato “La ragazza del campo” nel video”.

I Dynamite 36 stanno lavorando anche ad altri brani per realizzare in un futuro prossimo il loro primo album.

I Dynamite 36 è composta da giovani toscani Raffaele Faralla alla tastiera, Niccolò Governi al basso, Francesco Bezzini alla chitarra, Gabriele Pratesi alla batteria e Tommaso Ninci (voce).

Il video di “La ragazza del campo” uscirà lunedì 3 agosto sui canali Youtube Vevo.