Il Coronavirus non ferma la Corrida a Senzuno: si farà online. Ecco come partecipare

FOLLONICA – Torna anche questa estate la Corrida a Senzuno, tradizionale appuntamento riservato ai dilettanti che vogliono per una volta mettersi in mostra su un palco e mostrare le proprie capacità artistiche.

Quest’anno però le norme sul distanziamento non consentono di organizzare la Corrida come gli anni scorsi sul palco di via Spiaggia di Levante, ma l’associazione carnevale Rione Senzuno e Tiburon Eventi, organizzatori della serata, hanno deciso che la festa non si ferma ma si sposta online.

Per la settima edizione dell’iniziativa chi si vuole esibire con canti, balli, barzellette ed arte varia può mandare un video (durata massima 3 minuti e 30 secondi) via whattsap al numero +39 338 124 5613 entro il 15 agosto indicando nel messaggio “Corrida 2020: nome dell’artista e titolo dell’esibizione”.

La commissione giudicante visionerà i filmati e pubblicherà i migliori sulla pagina facebook dell’evento @corridasenzuno entro il 15 agosto ed alla fine del mese proclamerà i primi tre classificati di questa edizione.

Oltre ai vincitori un riconoscimento andrà anche al video che avrà ricevuto più “mi piace” ed a quello che avrà avuto più visualizzazioni.