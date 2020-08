Carambola sull’Aurelia: scontro tra due auto che si ribaltano

PIOMBINO – Incidente questo pomeriggio sull’Aurelia nella zona di Piombino in provincia di Livorno. Due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare e si sono entrambe ribaltate sulla sede stradale. L’incidente è avvenuto in corsia sud, direzione Roma.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Piombino intorno alle 14.

All’arrivo del vigili de fuoco le persone (quelle di una autovettura, mentre le altre risultavano incolumi) erano già state prese in carico dal personale sanitario del 118. Traffico temporaneamente interrotto. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

L’intervento della squadra vigilfuoco è valso a mettere in sicurezza i mezzi ed il luogo dell’incidente.