Al via il progetto per salvaguardare la biodiversità: si cercano volontari

FOLLONICA – Sono aperte le iscrizioni a 360 volontari per il monitoraggio della biodiversità forestale nella Rete Natura 2000. Si tratta di un progetto europeo cofinanziato dal programma Life e svolto in cooperazione con il corpo europeo di solidarietà.

Il progetto ha come obiettivo principale il coinvolgimento di 360 volontari di età compresa tra i 18 e i 30 anni in attività mirate alla conservazione della natura, attraverso il monitoraggio di flora, fauna e habitat di interesse comunitario, e alla comunicazione in campo ambientale. Il progetto è coordinato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e le attività di volontariato sono svolte all’interno di Riserve gestite dai Reparti Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio (Riserve Casentinesi), Follonica (Belagaio, Poggio Tre Cancelli e Duna Feniglia), Fogliano (Foresta demaniale del Circeo, Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell’Inferno), Castel di Sangro (Riserve in Abruzzo e Molise), Martina Franca (Murge orientali).

Sono partner di progetto D.R.E.Am. Italia e CREA Centro di ricerca Difesa e certificazione.

Nel 2020 i volontari potranno partecipare aderendo a 2 turni (10 agosto – 6 settembre e 16 settembre – 12 novembre 2020), ciascuno dei quali è così organizzato:

10 giorni di formazione a carattere teorico in modalità online;

30 giorni di attività sul campo presso uno dei Reparti indicati;

10 giorni di attività di archiviazione de elaborazione dati e citizen science presso aree protette prossime alla propria abitazione.

Durante le attività i volontari saranno seguiti dallo staff di progetto costituito da tutor naturalisti esperti e assistenti.

I volontari non avranno oneri di vitto, alloggio e gli spostamenti verso le sedi del progetto saranno rimborsati. A conclusione del progetto la partecipazione verrà certificata attraverso il rilascio di un attestato europeo.

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica ospiterà i volontari presso la struttura della Riserva Naturale di Popolamento animale della Marsiliana nel Comune di Massa Marittima per effettuare rilievi naturalistici presso le Riserve Naturali Statali gestite.

“Ragazzi, siamo lieti di ospitarvi per condividere insieme le nuove scoperte che faremo all’interno delle nostre meravigliose Riserve “ ha dichiarato il Comandante Col. Giovanni Quilghini.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina facebook:

www.life360esc.eu

www.facebook.com/life360esc/

scrivendo una e-mail a info@life360esc.eu

o telefonando al numero 0376 295933 (Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità “Bosco Fontana”) o al numero 0566 40019 (Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica).