Su e giù per il borgo a bordo dell’ape calessino: ecco il servizio turistico ApeFiora

SANTA FIORA – Tra i mezzi in stile vintage più amati dai turisti occupa uno spazio speciale l’ape Piaggio, il tre ruote simbolo della rinascita italiana del secondo dopoguerra. Un mezzo che si diffuse rapidamente lungo tutta la penisola nel secolo scorso, perché economico e pratico. Infatti, consentiva di trasportare oggetti e di spostarsi con facilità, passando per le strette vie dei centri storici dei paesi, dove non si poteva arrivare con altri mezzi.

Nella rinnovata ed elegante versione turistica di ape calessino per il trasporto dei passeggeri, questo mezzo è stato scelto dal Comune di Santa Fiora per il trasporto di piccoli gruppi di turisti per le vie del centro storico. Si chiama Ape Fiora ed è rosso sgargiante, con l’abitacolo aperto e le rifiniture color panna.

Dall’1 al 30 agosto, il servizio ApeFiora è attivo tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, con i seguenti orari: dalle 9 e 30 alle 12 e 30 e dalle 16 e 30 alle 19 e 30, con partenza da piazza Garibaldi, a Santa Fiora.

Il biglietto per un giro costa due euro a persona.

Info e biglietti Ufficio Turistico in piazza Garibaldi (lunedì-domenica 9 – 12:30/16:30 – 18:30 – telefono 349 720 13 87)