GROSSETO – Ha sentito qualcosa muoversi, ha cercato di capire di cosa si trattasse, e quando ha capito che era un serpente ha chiamato i Vigili del fuoco.

Sono stati loro a catturare, in un garage in città, a Grosseto, un serpente. La squadra è giunta sul posto, e una volta verificata la non pericolosità del rettile, lo ha recuperato e l’ha liberarlo in aperta campagna.