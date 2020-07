Rifiuti, taglio del nastro per il centro di raccolta: «Struttura rinnovata per i cittadini e amica dell’ambiente»

RIOTORTO – Taglio del nastro per il centro di raccolta di Piombino. La struttura, che si trova a Riotorto in via della Bonifica, è un’area appositamente attrezzata e custodita dove i cittadini e le imprese possono effettuare la raccolta differenziata di quei materiali recuperabili altrimenti destinati a smaltimento in discarica. Una soluzione pratica e veloce che permetterà a tutti i cittadini di Piombino di provvedere personalmente al conferimento dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli voluminosi e ingombranti, contribuendo così a una gestione virtuosa.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Piombino Francesco Ferrari, l’assessore all’Ambiente Carla Bezzini, il presidente di Sei Toscana Leonardo Masi e il direttore tecnico Giuseppe Tabani.

La struttura è aperta ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8:20 alle 12:40. Il mercoledì anche dalle 13:30 alle 16:10.

La struttura di Riotorto riapre al termine di un importante intervento di ampliamento e messa a norma eseguito da Sei Toscana e si affianca all’altro centro di raccolta comunale di Fiorentina.

La struttura si estende su un’area di poco meno di 1400 mq (a fronte dei 900 mq pre-intervento) composta da un box di guardiania, dagli spazi occupati dagli scarrabili e dalle presse adibiti alla raccolta dei materiali e da una tettoia destinata al conferimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei rifiuti pericolosi.

Il centro di raccolta è interamente recintato e videosorvegliato, con una pavimentazione impermeabilizzata dotata di un sistema di raccolta e successiva depurazione delle acque meteoriche. L’investimento per l’ampliamento e la messa a norma della struttura è stato di circa 120mila euro.

“Ringrazio Sei Toscana per dotare Riotorto di una struttura rinnovata e moderna al servizio dei cittadini e del territorio – dice il sindaco di Piombino Francesco Ferrari –. Il passo successivo che dobbiamo compiere, adesso, è nella direzione di un cambiamento di mentalità: è necessario capire che l’attenzione e la salvaguardia dell’ambiente deve partire dalla condotta quotidiana di ognuno di noi. È necessario comprendere che non potranno più essere tollerati l’inciviltà dell’abbandono né il degrado. Piombino ha pagato troppo e troppo spesso in termini di ambiente e salute: dobbiamo, noi cittadini, dare per primi l’esempio di una nuova consapevolezza conquistata”.

I lavori di Sei Toscana sono stati eseguiti con un’attenzione particolare all’ambiente: l’intera area è illuminata con lampioni a led a risparmio energetico, è presente un press container per carta e cartone alimentato con pannelli solari e sono stati piantumati alberi e piante di specie autoctona per un miglior inserimento ambientale della struttura.

“L’apertura di questa nuova struttura – afferma il presidente di Sei Toscana, Leonardo Masi – è uno degli esempi tangibili dell’impegno di Sei Toscana e delle sue strutture tecniche per migliorare efficienza e qualità del servizio e garantire nel tempo incrementi nelle quantità e qualità di raccolta differenziata e di avvio a riciclo. Si tratta di una sfida che le Amministrazioni e il Gestore debbono affrontare con impegno prioritario, non solo perché imposto dagli obiettivi fissati a livello sia comunitario che regionale, ma perché da essa si determina la sostenibilità dell’intero ciclo dei rifiuti e di conseguenza la qualità del nostro ecosistema”.

Per tutte le informazioni relative ai centri di raccolta e alle stazioni ecologiche e ai servizi: www.seitoscana.it e 6App, la nuova app di Sei Toscana, disponibile su Apple Store e Google Play.