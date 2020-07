Pronti nove sentieri sulle isole: «Escursioni tra le straordinarie bellezze della natura»

ISOLA DEL GIGLIO – Nelle scorse settimane l’Ente Parco ha terminato gli interventi di manutenzione della rete sentieristica all’interno del perimetro del parco, anche all’Isola del Giglio.

Gli interventi – realizzati con il coinvolgimento di un’azienda locale – sono consistiti essenzialmente in azioni di defrascamento, sistemazione del livello di calpestìo, scalinature, opera di regimazione delle acque e rinforzi in alcuni tratti dei percorsi.

Nove i sentieri oggetto della manutenzione, per uno sviluppo di poco più di 14 chilometri. Tra questi segnaliamo i sentieri che portano alla Punta del Capel Rosso, alla Cala dell’Allume, alla Punta Faraglione, al Serrone, alle Cala delle Cannelle, al Poggio del Sasso Ritto,

oltre che un intervento sui principali tracciati dell’isola di Giannutri.

“Con questo intervento – sottolinea il vicepresidente Stefano Feri – l’Ente Parco conferma l’attenzione per la rete sentieristica dell’Isola del Giglio, puntando a favorire l’escursionismo ed il turismo verde e a promuovere le sue straordinarie bellezze paesaggistiche, geologiche, floristiche e faunistiche. L’impegno, peraltro, proseguirà nelle prossime settimane con altri interventi per migliorare la pannellistica al Giglio e a Giannutri”.

“Insomma – conclude Feri – vogliamo che le nostre isole siano sempre più attrattive, non solo per chi cerca un mare cristallino e spiagge accoglienti, ma anche per chi ama percorrere i meravigliosi paesaggi costieri, nella macchia mediterranea e lungo i crinali dell’isola”.