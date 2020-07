L’almanacco del Giunco: il 31 luglio nasce Sky. E non solo

GROSSETO – Venerdì 31 luglio, sant’Ignazio di Loyola sacerdote, il sole sorge alle 6.04 e tramonta alle 20.37. Accadeva oggi:

1009 – Consacrazione di papa Sergio IV.

1498 – Durante il suo terzo viaggio nell’emisfero occidentale, Cristoforo Colombo diventa il primo europeo a scoprire l’isola di Trinidad.

1703 – Daniel Defoe viene messo alla gogna (e successivamente imprigionato), con l’accusa di diffamazione verso la Chiesa d’Inghilterra, per la pubblicazione del pamphlet di satira politica, “La via più breve per i dissenzienti” (The Shortest-Way with the Dissenters, 1702).

1789 – Nel contesto della Guerra russo-turca (1787-1792), le truppe austro-russe sbaragliano gli Ottomani vicino a Focșani (Romania).

1790 – Primo brevetto registrato negli USA; concesso all’inventore Samuel Hopkins per l’ottenimento della potassa.

1856 – Christchurch ottiene lo statuto di città. È la prima città nella storia della Nuova Zelanda.

1917 – Prima guerra mondiale: nelle Fiandre inizia la Terza battaglia di Ypres.

1919 – L’Assemblea nazionale tedesca adotta la Costituzione di Weimar (entrerà in vigore il 14 agosto).

1928 – Amsterdam: Elizabeth Robinson vince i 100 metri piani alle Olimpiadi. È la prima gara femminile di atletica leggera nella storia delle Olimpiadi.

1941 – Olocausto: Hermann Göring inizia a pianificare la soluzione finale della questione ebraica.

1954 – La vetta del K2, nel Karakorum, viene conquistata dalla spedizione italiana guidata da Ardito Desio, Achille Compagnoni e Lino Lacedelli.

1964 – Programma Ranger: il Ranger 7 invia sulla Terra le prime foto ravvicinate della Luna.

1969 – La sonda della missione americana Mariner 6 raggiunge Marte: invierà alla Terra un totale di 75 foto.

1971 – Programma Apollo: gli astronauti dell’Apollo 15 sono i primi a viaggiare su un veicolo lunare.

1976 – La Nasa pubblica la famosa foto della faccia su Marte, scattata dalla sonda Viking 1 sei giorni prima.

1980 – Dopo 66 giorni nello spazio rientra la navetta russa Soyuz 36 con due uomini di equipaggio (il sovietico Valerij Nikolaevič Kubasov e l’ungherese Bertalan Farkas).

1991 – Firmato il primo trattato Start tra Stati Uniti e Unione Sovietica per limitare le armi nucleari.

1996 – Lo standard informatico Mil-Std-1750A viene dichiarato obsoleto e non più utilizzabile per i nuovi computer.

1999 – La Nasa fa precipitare intenzionalmente la navetta Lunar Prospector sulla Luna, terminando così la sua missione per individuare acqua ghiacciata sulla superficie lunare.

2003 – In Italia nasce Sky, la pay tv satellitare, dall’unione di Stream TV e Telepiù; appartiene a News Corporation.

2012

– In India avviene un black out nazionale;

– Michael Phelps batte il record di Larisa Latynina per il maggior numero di medaglie vinte alle Olimpiadi.

Fonte: il.wikipwdia.org