Farnetani: «La notte passano i mezzi per la pulizia della spiaggia. Gli ombrelloni non restano»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Nessun ombrellone resta in spiaggia durante la notte» a dirlo il sindaco di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani che commenta così l’affermazione di un lettore che parlava di sdraio in spiaggia già alle prime ore della mattina.

«Io non so cosa succede a Follonica ma a Castiglione la notte passano i mezzi a pulire la spiaggia libera e non vi sono ombrellini piantati. Nel caso specifico la foto non è notturna e nella sabbia ci sono tracce lasciate da mezzi che evidenziano che gli ombrellini sono stati piantati dopo la pulizia. Chiaramente non sono in grado di certificare che gli ombrelloni siano stati posizionati alle 5.00 o alle 7.25, ma sicuramente non dal giorno prima».