Coronavirus: oggi e domani sera test sierologici gratuiti in piazza dei Rioni

PORTO SANTO STEFANO – La campagna di prevenzione “Movida si…cura”, promossa dall’assessorato regionale al diritto alla salute, nei luoghi di vita notturna frequentati dai ragazzi, arriva a Monte Argentario.

L’iniziativa anti Covid prevede test sierologici per tutti i giovani che ne faranno richiesta su base volontaria. Chi dovesse risultare positivo al Covid-19 dovrà sottoporsi poi al tampone molecolare, contattando il numero verde regionale 800.556.060, per verificare se l’infezione è in fase attiva.

“Movida si…cura” è stata avviata il 25 luglio a Firenze in piazza Santo Spirito e si protrarrà fino al 26 settembre nelle piazze e nei luoghi di vita notturna di varie località costiere e città d’arte, tutti i venerdì e i sabati, dalle ore 22 alle 2 del mattino.

All’Argentario l’iniziativa è prevista per venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto in piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano, dove sarà allestito, a cura della locale Misericordia, un gazebo cui rivolgersi per effettuare il test sierologico ed avere tutte le informazioni necessarie.

Qui saranno messi a disposizione dei ragazzi anche mascherine e gel.

Oltre alla Misericordia di Porto Santo Stefano è prevista la presenza, su base volontaria, di personale infermieristico delle Asl e volontari di Anpas e Cri.

Le tre regole di “Movida si…cura” da ricordare sempre : indossare la mascherina, lavarsi le mani, mantenere la distanza di sicurezza.