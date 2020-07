Coronavirus in Italia: 379 nuovi casi, 178 guariti e nove decessi

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

• Attualmente positivi: 12.422

• Deceduti: 35.141 (+9)

• Dimessi/Guariti: 199.974 (+ 178)

• Ricoverati con sintomi: 716 (ieri 748)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 41 (-6)

• Isolamento domiciliare: 11.665

• Tamponi: 6.820.613 (+68.444) per un totale di casi testati pari a 4.061.667

Totale casi: 247.537 (+379)

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

6.011 in Lombardia

1.496 in Emilia Romagna

in Piemonte

nel Lazio

in Veneto

in Toscana

in Campania

in Liguria

nelle Marche

in Sicilia

in Abruzzo

a Bolzano

in Friuli Venezia Giulia

in Puglia

in Calabria

a Trento

in Sardegna

in Umbria

in Molise

in Basilicata

in Valle d’Aosta