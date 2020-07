Cercando lo studio medico, ma è una scusa per entrare in casa degli anziani

MARINA DI GROSSETO – «Stiamo cercando lo studio medico, ci hanno detto che è qui» è questa una delle scuse che avrebbero usato due ragazze, una delle quali incinta, per entrare in casa di due anziani.

«Ieri pomeriggio due ragazze, dalle descrizioni due Rom – raccontano dal controllo di vicinato di Grosseto – hanno provato a raggirare due coppie di anziani in due abitazioni differenti nel centro di Marina di Grosseto».

«In un appartamento hanno chiesto se era lì un presunto studio medico e sono riuscite ad entrare in casa degli anziani turisti. In un’altra abitazione hanno chiesto se affittavano case. Abbiamo già fatto la segnalazione ai Carabinieri, ma chiediamo a tutti di prestare la massima attenzione e mettere in guardia genitori e nonni».