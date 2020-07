Cambio di residenza direttamente dal pc: ecco come fare

GROSSETO – La variazione della residenza nel Comune di Grosseto si può effettuare da casa attraverso una piattaforma on line messa a disposizione dall’ente.

Il servizio è disponibile sul sito internet istituzionale (Home page – sezione Servizi).

Compilando dei form presenti nello spazio web dedicato si potrà effettuare sia la variazione della residenza all’interno del territorio comunale, sia prendere la residenza a Grosseto da un altro comune.

“Questo nuovo servizio sul portale dell’amministrazione consente di inoltrare la richiesta di cambio residenza in Grosseto o di immigrazione da altro Comune in tutta comodità, direttamente on line – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Servizi demografici Giacomo Cerboni -, autenticandosi con la carta di identità elettronica di ultima generazione oppure con la tessera sanitaria. Basterà infatti avere un pc per poter effettuare il cambio di residenza da casa o da qualsiasi altro luogo, in totale comodità e negli orari più congeniali agli impegni personali. In questo modo si eviteranno anche le lunghe attese in coda per i cittadini e spiacevoli e controproducenti ingorghi agli sportelli comunali”.

L’acquisizione della richiesta avviene interamente on line, senza bisogno di spedire alcun documento cartaceo, oppure via email; sarà sufficiente seguire le istruzioni del portale passo dopo passo. Presto sarà possibile autenticarsi al portale anche attraverso Spid, Sistema pubblico di identità digitale.