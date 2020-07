Vie del paese chiuse al traffico per i sabati d’agosto: ecco quali sono

RIOTORTO – Riotorto (Piombino) avrà un’isola pedonale tutti i sabati per il mese di agosto.

Dopo la pedonalizzazione di lungomare Marconi e di viale del Popolo, il Comune di Piombino, su un’idea del Quartiere Riotorto, ha disposto anche la chiusura al traffico di alcune vie della frazione: via De Amicis, dal civico 2 al civico 38, e via della Bottaccina, dall’intersezione con via De Amicis al civico 26, da sabato Primo agosto per tutti i sabati del mese dalle 20 alle 24 saranno dedicate alle passeggiate a piedi e in bici.

“Il coronavirus – dichiara il sindaco Francesco Ferrari – ci ha imposto di rivedere il nostro modo di fruire degli spazi pubblici. Per questo, abbiamo subito sposato l’idea avanzata dal Quartiere Riotorto, che ringraziamo, dotando anche la frazione di uno spazio dove i cittadini possano passeggiare e dove le moltissime realtà, associazionistiche e non, possano organizzare iniziative in sicurezza.

Sono molti gli aspetti della quotidianità che sono cambiati a causa del coronavirus e delle misure di sicurezza che dobbiamo, sicuramente tra queste spicca il distanziamento sociale: da una misura necessaria per proteggere la comunità sta nascendo un nuovo modo di vivere gli spazi cittadini valorizzandone le bellezze, rallentando i ritmi per godere delle sere d’estate tra le vie della città.

Con questa disposizione – conclude -, da adesso, sarà possibile anche a Riotorto”.