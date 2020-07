Parcheggi nei mercati cittadini, c’è il bando per l’assegnazione dei posti

GROSSETO – È stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt) il “Bando comunale per l’assegnazione in concessione di posti liberi nei mercati e nei posti fuori mercato del territorio comunale”.

Gli interessati all’assegnazione in concessione dei posteggi disponibili potranno fare domanda a partire dal 18 agosto fino al 12 settembre, secondo le modalità indicate sul Burt, disponibile al seguente indirizzo: https://www.regione.toscana.it/documents/10180/25365881/PARTE+III+n.+31+del+29.7.2020.pdf/5636f993-75e3-e406-aba9-6bc92fc15e8d?t=1595972674335

Sarà cura dell’ente redigere la graduatoria provvisoria, secondo i criteri stabiliti dal Bando; gli operatori interessati avranno tempo 15 giorni per presentare eventuali ricorsi.

Queste le aree con la disponibilità dei posti:



piazza Esperanto, piazza De Maria, via Ximenes, settimanale del giovedì

piazza Esperanto, giornaliero dal lunedì al sabato escluso il giovedì

Barbanella – via De Amicis, giornaliero dal lunedì al sabato escluso il martedì

Barbanella – via Pirandello, settimanale il martedì

piazza Tripoli, giornaliero dal lunedì al sabato

piazza dei Lavatoi – mercato coperto, giornaliero dal lunedì al sabato

via Unione sovietica, giornaliero dal lunedì al sabato

Gorarella, giornaliero dal lunedì al sabato

mercato natalizio – piazza Esperanto dall’8 al 24 dicembre escluso il giovedì e la domenica

mercato dell’Epifania e piazza Esperanto dal 2 al 6 gennaio escluso il giovedì

via Batignanese (a Roselle) settimanale il lunedì

via Cadolini (a Braccagni) settimanale il lunedì

Alberese settimanale il martedì

Marina di Grosseto, piazza dell’Unità d’Italia, dal 16 settembre al 14 maggio settimanale il mercoledì Marina di Grosseto, piazza dell’Unità d’Italia, dal 15 maggio al 15 settembre

Marina di Grosseto, via del Giglio, dal 15 maggio al 15 settembre giornaliero dal lunedì alla domenica Marina di Grosseto, via Petrarca, dal 15 maggio al 15 settembre

Principina a mare, via del Pesce luna, dal 15 maggio al 15 settembre dal lunedì alla domenica

Posti fuori mercato

a Grosseto in via Giada, parcheggio interno a via Smeraldo giornaliero dal lunedì al venerdì

a Grosseto in via Cimabue, parcheggio antistante “Villa Pizzetti”

a Marina di Grosseto in piazza dell’Unità d’Italia (16 settembre – 14 maggio, settimanale il sabato)

a Marina di Grosseto, in via Cadorna (15 maggio – 15 settembre), giornaliero dal lunedì alla domenica

a Principina a mare in via della Sogliola lunedì, mercoledì e venerdì

Per tutte le informazioni è possibile fare riferimento alla pagina “Commercio su Aree Pubbliche” sul sito del Comune di Grosseto.