In pensione storica dipendente comunale: «Ora mi dedicherò al pianoforte e all’inglese»

GROSSETO – Dopo anni di lavoro all’ufficio urbanistica dell’amministrazione comunale di Grosseto Daniela Leoni lascia l’impiego per andare in pensione.

Daniela Leoni ha lavorato negli uffici di via Sonnino dal 1996, e prima ancora, per quasi 20 anni, nel settore educativo.

Stimata dai colleghi, che sentiranno la sua mancanza, Daniela afferma: «Per me si apre un nuovo capitolo della vita, un periodo in cui realizzerò i segni tenuti per tanti anni nel cassetto: ricomincerò a suonare il pianoforte, e approfondirò lo studio della lingua inglese».