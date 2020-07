Il senatore Berardi resta segretario della commissione difesa

GROSSETO – Roberto Berardi, senatore maremmano del gruppo Forza Italia-Berlusconi presidente, è stato confermato nel ruolo di segretario della IV commissione Difesa del Senato, della quale è componente da due anni.

«La mia conferma a segretario della commissione Difesa – dice Roberto Berardi – è una grande soddisfazione e rappresenta un immenso onore per me. In questi due anni di lavoro mi sono battuto per la tutela delle Forze dell’ordine e per la salvaguardia dei nostri confini: principi nei quali credo fortemente e che hanno guidato la mia attività quotidiana in Senato, al servizio del mio Paese”.

“Questo impegno, evidentemente, è stato premiato – prosegue – Ringrazio la presidente del gruppo Forza Italia del Senato, Anna Maria Bernini, e tutti i colleghi della IV Commissione per la fiducia che hanno voluto accordarmi ancora una volta. Auguro buon lavoro anche alla presidente Roberta Pinotti e a tutto il neoeletto ufficio di presidenza. Sono certo che, nonostante le differenti vedute, sapremo gestire al meglio il ruolo che ci è stato affidato. Torniamo al lavoro con rinnovato impegno, sempre al servizio dei cittadini».

Roberto Berardi era stato eletto segretario della IV commissione permanente Difesa del Senato il 21 giugno 2018 e ha ricoperto il ruolo fino al 28 luglio, giorno del rinnovo della commissione: mercoledì 29 luglio il suo incarico è stato confermato per un nuovo mandato.