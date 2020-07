GROSSETO – Fa ancora molto caldo in Maremma in quella che come ampiamente previsto si sta rivelando la settimana più calda in questa parte finale della prima metà dell’estate.

Temperature massime verso quota 36 gradi nel capoluogo, ancora in aumento quindi, sebbene il picco al momento è atteso domani con 37 gradi. Per respirare occorre spostarsi verso il mare o in montagna.

Stabili le minime, che restando alle previsioni previste per Grosseto sono attorno ai 20 gradi. Ma la percentuale di umidità, attorno all’ottanta per cento di notte, rende la situazione davvero molto calda.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui