Croce rossa in spiaggia: informazioni e assistenza ai bagnanti

FOLLONICA – Prosegue l’attività di prevenzione e supporto alla popolazione da parte della Croce rossa italiana di Follonica, per tutte quelle attività finalizzate a contenere il coronavirus.

Ogni giorno il personale della Cri percorre parte della spiaggia di Follonica con il compito di fornire informazioni ed indicazioni utili a carattere sanitario ma anche a prestare interventi di primo soccorso.

Sono diversi i casi in cui viene richiamata l’attenzione dgli operatori per malori, punture di insetti o contatti con meduse. Il più serio si è verificato il 23 luglio scorso ed ha interessato una bambina di 12 anni che ha riportato traumi piuttosto importanti per una brutta caduta. Prontamente soccorsa dal personale che si trovava nelle vicinanze, è stata trasferita dapprima a Grosseto con ambulanza Cri e successivamente al Meyer di Firenze.

“In questa stagione estiva – ci dice il presidente Vincenzo Errico – siamo presenti su più fronti, ad iniziare dal nostro normale servizio di emergenza 118 e trasporto infermi, con una media di 28/30 uscite giornaliere, ed in quelle attività di sostegno sociale per le famiglie indigenti.

Poi abbiamo i cosiddetti ‘orientatori’, che sono impegnati tutti i giorni sulle spiagge per dare soprattutto consigli utili sul rispetto delle norme igieniche e sanitarie riscontrando, devo dire, un ottimo consenso.

Dal prossimo fine settimana, nell’ambito del Piano collettivo di salvamento del Comune, riprendiamo anche il servizio di assistenza bagnanti in corrispondenza delle torrette 4 e 8 (lo scorso anno non era stato fatto). Sono in media almeno 20/25 gli operatori Cri quotidianamente presenti per assicurare e coordinare tutti questi servizi.

Particolare attenzione è rivolta anche alle attività di prevenzione, come quella che abbiamo fatto sabato scorso in piazza a Mare per la “Movida Si…cura”, dove abbiamo eseguito 169 test fino a tarda notte, fortunatamente tutti negativi, o per l’indagine di sieroprevalenza disposta dal Ministero della Salute, con un centinaio di prelievi fatti tra maggio e giugno.

A

bbiamo anche riattivato tutta la parte della formazione di nuovi volontari ed oggi seguiamo la direzione di quattro corsi con un totale di 118 discenti afferenti a nove comitati della provincia di Grosseto e dell’Alto Lazio. Parte di queste lezioni sono fatte con il sistema a distanza, mentre altre vengono svolte a piccoli gruppi, soprattutto per la parte pratica. Una organizzazione complessa e articolata portata avanti dal referente di Area 1 Alessia Moda e dallo staff istruttori.

Concludo informando che nei prossimi giorni entrerà in funzione una nuova ambulanza ed un mezzo attrezzato per trasporto pazienti in carrozzina, mentre l’acquisizione di ulteriori nuovi mezzi è prevista tra il prossimo autunno ed i primi mesi del 2021″.