Coronavirus: nessun nuovo caso in Maremma e in tutta la Asl sud est

GROSSETO – Nessun nuovo caso di Coronavirus in Maremma per il secondo giorno consecutivo. Anche nel resto del territorio della Asl sud est, che comprende anche le province di Siena e Arezzo oltre a quella di Grosseto, non si registra nessun nuovo positivo dalle ore 14 del giorno 29 alle ore 14 del giorno 30 luglio.

Nella Asl Toscana sud est ci sono attualmente 35 casi in carico, di cui 30 persone in isolamento domiciliare, quattro in ospedale, un ricovero extra Asl. I guariti sono 1.395.

Dalle ore 14 del giorno 29 alle ore 14 del giorno 30 luglio sono stati effettuati 366 tamponi.