Circolo Pattinatori, tutte le date di campionato e coppa di serie B

GROSSETO – Girone tutto maremmano per le due formazioni del Circolo Pattinatori Grosseto 1951 iscritte alla serie B 2020-2021. I biancorossi se la vedranno infatti con Hc Castiglione e Follonica Hockey sia in Coppa Italia che in campionato.

Le sei gare di Coppa Italia sono in programma tra il 7 novembre e il 12 dicembre. Sabato 19 gennaio 2021 sono previsti i concentramenti per designare le due finaliste. La vincente del girone grossetano (G) si misurerà con la prima nel gruppo H (Salerno, Giovinazzo, Molfetta, Matera). La vincente affronterà in semifinale la vincente del duello tra le regine dei gruppi E-F.

Il campionato di serie B prenderà il via il 23 gennaio. Al termine delle sei gare di regular season si giocheranno semifinali e finali al meglio delle tre partite per stabilire la formazione che disputerà le Final Eight per la promozione in A2.

Il C.P. Grosseto schiererà un quintetto di giovanissimi, affidato alle cure del coach Alessandro Brizzi, e uno con elementi di esperienza, non nasconce ambizioni di promozione nella categoria superiore. Le gare casalinghe delle due formazioni biancorosse si giocheranno la domenica alle 18 nella pista di via Mercurio. Sono complessivamente quarante le squadre che parteciperanno ai due tornei di serie B, otto delle quali nel girone A. Le toscane sono state divise in due gironi: nell’E1 sono state inserite Cgc Viareggio, Spv Viareggio, Rotellistica Camaiore e Prato 1954.