Alessandro Corina tra i talenti creativi italiani inseriti nel progetto di Officina del design Sitap

GROSSETO – L’interior designer grossetano Alessandro Corina è uno dei giovani talenti creativi italiani inseriti nel progetto Officina del Design Sitap Carpet Couture Italia. Insieme a lui, Sitap Carpet Couture Italia, firma il tappeto Deco 190X/Q04, un modello presente nella sezione omonima del nuovo catalogo Pret à Porter My Style, che racchiude i disegni più importanti della collezione, selezionati attentamente da Barbara Trombatore, ceo e creative director dell’azienda, e dal suo Centro Stile.

Sitap Carpet Couture Italia è leader nella realizzazione di tappeti contemporanei, dal design inconfondibile e ricercato, che si ispirano all’alta moda. La chiave di lettura per interpretare la volontà del Centro Stile è quello di porsi sempre più come punto di riferimento del design nazionale e internazionale, una scelta che ha portato nei mesi scorsi all’istituzione dell’Officina del Design, un luogo virtuale e al tempo stesso concreto, dove giovani talenti del design italiano possono incontrarsi e dare luogo a creazioni uniche, sotto la guida e l’ispirazione maestra di Barbara Trombatore, anima del brand.

“Alessandro Corina è ormai da tempo una colonna portante del nostro Centro Stile, e oggi grande protagonista dell’Officina del Design Sitap – afferma Barbara Trombatore – è un designer geniale e appassionato, entusiasta del suo lavoro e di quello che può donare agli altri attraverso il frutto della sua creatività. È sempre bello incontrarlo e percepire l’energia, l’impegno, la voglia di fare che mette in ogni progetto. Deco 190X/Q04 è stato creato partendo dal progetto iniziale di Corina che prende il nome di Immersioni, una serie di disegni che raffigurano uno scenario jungle ed eclettico in continua evoluzione. Lo stile surrealista di Corina sottolinea il senso di immersione nella natura e la forte interconnessione che ci lega a lei. Concetti sempre più attuali, racchiusi in Deco come una sorta di manifesto e monito, diretto alle generazioni di oggi e di domani. Arte e moda sono per il designer toscano linfa vitale, un mix che ben notiamo negli abbinamenti delicati e nelle sfumature decise, che raccontano questo speciale inno alla natura su tessuto. La nostra collaborazione con Alessandro Corina proseguirà: abbiamo infatti diversi cantieri aperti, disegni ancora su carta ma pronti ad animare la prossima collezione 2021 e una vetrina prestigiosa come la 60esima edizione del Salone del Mobile di Milano”.

“Sitap è prima di tutto la mia casa – prosegue Barbara Trombatore -. Il luogo dove posso dare voce alla mia creatività e ideare collezioni, mettendo in campo ogni giorno competenze e passione, per fare sempre meglio, con amore. Il mio desiderio più grande è quello di poter essere ogni giorno l’interprete del mondo che verrà, grazie al mio contributo come Creative Director e come imprenditrice”.

Deco 190X/Q04, sarà disponibile a fine estate su www.sitap.it, nello Showroom Sitap Carpet Couture Italia e presso i rivenditori di fiducia in Italia e all’estero. Prenotabile fin da ora, direttamente su sitap.it.

Toscano, classe 1988, un background di competenze e passioni, che di certo non passa inosservato. Alessandro Corina sa come trasformare la realtà in creatività, mettendo al primo posto la soddisfazione dell’interlocutore finale. La consacrazione del suo talento nel panorama nazionale è la Home Studio a Grosseto, un ambiente di lavoro concepito come una casa e al tempo stesso un progetto selezionato nel 2018, nell’ambito dell’iniziativa editoriale Best Italian Interior Design Selection di Platform. In questo periodo, oltre alla importante esperienza di Sitap, Alessandro Corina ha raggiunto un altro traguardo: ha collaborato come set designer al videoclip musicale del nuovo singolo di Diodato “Un’altra estate”, che è stato girato in Maremma, al Parco dell’Uccellina.