Tax Credit 2020, Confcommercio: «Attenzione alla data di presentazione della domanda»

GROSSETO – Ali Confcommercio Grosseto ha scritto alle librerie e cartolerie del territorio un invito a fare attenzione alla data di presentazione delle domande relative al Tax Credit 2020.

“Ricordiamo che quest’anno le risorse stanziate per il credito d’imposta consentiranno di coprire un numero più consistente di istanze – spiegano da Confcommercio Grosseto -. Per questo consigliamo ai nostri associati di presentare prontamente la domanda. I nostri uffici sono a disposizione e gli interessati devono scriverci una mail a assistenza@confcommerciogrosseto.it“.

L’associazione è a disposizione per ulteriori informazioni e per la presentazione delle istanze.

Ancora sul tax credit: “Resta comunque quanto da noi denunciato da sempre, ossia che si tratta certo di uno strumento nato con buoni obiettivi – proseguono da Ali – ma che nella sua applicazione e per i criteri adottati ha soddisfatto solo parzialmente le richieste. Per questo la nostra associazione continuerà a chiedere che i criteri vengano modificati per far sì che a beneficiarne siano tutte le imprese, senza distinzioni”.