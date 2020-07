Scomparso in Portogallo: Francesco è stato ritrovato

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Cari tutti oggi posso comunicarvi che mio fratello è stato ritrovato in Portogallo. A breve tornerà in Italia. Grazie di cuore a tutti tutti tutti per il vostro aiuto e interessamento”.

A scriverlo, sul suo profilo Facebook, Giada Giallini, la sorella di Francesco Giallini, il 39enne castiglionese scomparso nei giorni scorsi in Portogallo, dove era per trascorrere una vacanza.

Ieri mattina Giada scriveva che Francesco era vivo, “ancora non sappiamo dove e come ma sicuramente c’è”. Ieri sera, invece, l’aggiornamento tanto sperato: suo fratello è stato ritrovato e tornerà a casa.

Stamani un altro messaggio: “Francesco finalmente si è messo in contatto. Presto tornerà in Italia”.