Rimborsi chilometrici: i consiglieri Pd restituiscono tutte le somme previste

GROSSETO – «Come avevo annunciato ieri durante il mio intervento in aula, confermo che i moduli che avevano predisposto per la restituzione al Consiglio regionale dei rimborsi sono stati firmati dai consiglieri del gruppo Pd e consegnati al presidente Giani. Ribadisco che questa è la soluzione più netta e coerente che si poteva assumere, più veloce a legge invariata, molto più corretta rispetto ad ogni atto di beneficenza che, in quanto tale, continuo a ritenere un gesto intimo ed indisponibile, che se sbandierato da un politico diventa propaganda. Se poi fosse necessario un intervento legislativo, sfrutteremo l’ultima seduta di domani per farcene carico».

Così Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, annuncia che i moduli per la restituzione dei rimborsi sono stati sottoscritti dai consiglieri Dem e depositati.