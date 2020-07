GROSSETO – Aumenta ancora la temperatura in provincia di Grosseto. Oggi, nel capoluogo, si toccheranno i 35 gradi come massima, mentre la minima dovrebbe restare stabile attorno a 20 gradi.

Non sarà comunque la città di Grosseto la più calda in questa giornata di mercoledì 29 luglio: in alcuni comuni, infatti, la temperatura potrebbe essere più alta. Per esempio a Manciano, dove sono attesi 36 gradi.

Per respirare, come sempre, è necessario andare nella zona nord della provincia, sul mare: a Follonica attesi “solo” 31 gradi. Molto caldo invece sull’Amiata, con 34 gradi ad Arcidosso.

