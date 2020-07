Il Coro Minatori Santa Barbara ha una sede rinnovata

MASSA MARITTIMA – Il Coro Polifonico Minatori Santa Barbara di Massa Marittima ha ristrutturato la propria sede situata nell’ex Convento delle Clarisse accanto alla Biblioteca Comunale.

“Abbiamo approfittato di questo periodo di sosta forzata – ha spiegato il presidente Sandro Poli – per rinnovare e rendere sanificabile la nostra sede con una serie d’interventi, realizzati grazie anche al lavoro degli operai del Comune di Massa Marittima, tenendo presente le nuove norme anti Covid. Ad esempio sono state sistemate balze plastificate per permettere la pulizia delle pareti con più facilità, installata una nuova pedana e le sedie sono a distanza di sicurezza. Sempre nel rispetto delle misure sanitarie ogni corista dovrà poi pulire la propria sedia prima di uscire”.

La sede del coro non è solo una sala prove ma anche uno spazio dove sono conservate le memorie di questa associazione musicale, ormai una vera e propria istituzione a Massa Marittima, nata nel 1952 sotto la guida di don Omero Martini, fondatore e primo direttore e i cui componenti erano a quell’epoca i minatori. Targhe, trofei ma anche documenti rari e cimeli che raccontano i 68 anni di attività del coro diretto dal 1997 dal maestro Maurizio Morgantini. Per ora però la sede non potrà essere ancora utilizzata per le prove, sempre per le difficoltà legate alle norme sanitarie ( i coristi sarebbero costretti a cantare con la mascherina), e per ora si esercitano nel cortile davanti alla Biblioteca Comunale sotto la luce dei lampioni.

“Ci stiamo preparando con il massimo impegno al concerto del 5 agosto alle 21.30 in Piazza Garibaldi – ha aggiunto Poli – per il terzo appuntamento di Aspettando Lirica in Piazza dedicato alla grande musica del cinema. Siamo davvero orgogliosi di partecipare a questo concerto insieme all’orchestra Nuova Europa diretta dal Maestro Maurizio Morgantini, un evento che rispetta in pieno le nostre finalità che sono quelle di essere al servizio della musica e del buon nome di Massa Marittima”.

Si ricorda che lo spettacolo di mercoledì 5 agosto alle ore 21.30 dedicato alla grande musica del cinema vedrà la partecipazione, oltre del Coro e dell’Orchestra Nuova Europa, del soprano Paola Di Gregorio e del sassofonista Stefano Cocco Cantini. Sarà ad ingresso libero ma per assicurarsi il posto a sedere è necessario prenotarsi chiamando il tel: 0566906525 o ritirando il biglietto al Museo di San Pietro all’Orto, Corso Diaz 36, tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.

Info: www.liricainpiazza.it