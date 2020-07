I ragazzi di Skeep in evidenza al meeting al Casa Mora: doppietta nei cento metri

GROSSETO – Hanno lasciato il segno anche al X International meeting Città di Castiglione della Pescaia i portacolori della Skeep Atletica Banca Tema Grosseto.

Lorenzo Mussio e Giuseppe Renis, infatti, hanno fatto doppietta nella gara dei 100 metri categoria T20 e si sono ottimamente comportati (seconda e quarta posizione) sulla stessa distanza riservata a tutti gli atleti tesserati Fispes (nella foto, dalla pagina Facebook dell’associazione grossetana, i due atleti).

Una gran bella soddisfazione per Lorenzo e Giuseppe, ma anche per il loro coach Marcello Cesaroni, che in tutto questo particolare periodo hanno trovato modo e determinazione per continuare ad allenarsi, nel rispetto delle prescritte misure di sicurezza.

La giornata di sabato scorso al Casa Mora ha riservato anche un’altra soddisfazione all’Associazione Skeep, con la consegna a Marco Maggiore della speciale protesi da gara, resa possibile dalla capillare raccolta di donazioni organizzata dalla società di Cristiana Artusi e grazie alla grande sensibilità della campionessa Giusy Versace.