Emergenza odontoiatrica: ecco tutti i numeri e gli indirizzi dei dentisti in servizio ad agosto

GROSSETO – L’Ordine dei medici – chirurghi e degli odontoiatri, in accordo con la Commissione degli odontoiatri, come per gli anni passati ha organizzato un servizio di emergenza odontoiatrica per il mese di agosto, allo scopo di venire incontro all’utenza locale e quella temporaneamente presente nel nostro territorio per scopi turistici.

Tutti i numeri e indirizzi dei sanitari disposti ad erogare la loro prestazione nel mese di agosto in Provincia di Grosseto qui EMERGENZA ODONTOIATRICA AGOSTO 2020.