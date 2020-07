Coronavirus: nessun nuovo caso in Provincia di Grosseto

GROSSETO – Nessun nuovo caso di Coronavirus in Provincia di Grosseto. Il numero di casi positivi sul territorio maremmano, dunque, rimane fermo a 22.

Situazione nella Asl sud est (Grosseto, Arezzo, Siena) – La situazione dalle ore 14 del giorno 28 alle ore 14 del giorno 29 luglio, relativa al fenomeno della diffusione del Covid-19 evidenzia un nuovo caso in provincia di Siena. Si tratta uomo di 37 anni, comune di sorveglianza Poggibonsi.

Nella Asl Toscana sud est ci sono attualmente 34 casi in carico, di cui 30 persone in isolamento domiciliare, 3 in Ospedale, 1 ricovero extra Asl. I guariti sono 1.395.

Dalle ore 14 del giorno 28 alle ore 14 del giorno 29 luglio sono stati effettuati 688 tamponi.