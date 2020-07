Coronavirus, istituita la giornata nazionale per le vittime: sarà il 18 marzo

FOLLONICA – Sarà il 18 marzo la “Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da coronavirus”, al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa dell’epidemia.

In tale giornata in tutti i luoghi pubblici e privati dovrà essere osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell’epidemia. La data del 18 marzo è stata scelta poiché fu il giorno dei camion militari che portarono via i morti di Bergamo.

“In questi giorni di negazionismo da parte di alcune forze politiche – dichiara la segretaria Pd Follonica Mirjam Giorgieri -, che tentano di contrapporre il rispetto delle regole al ritorno alla vita e alla normalità, vorrei invece invitare tutti i miei concittadini a non sottovalutare la situazione e ad affidarsi al senso civico: distanziamento, igiene delle mani e mascherine quando necessario.

Lo dobbiamo agli operatori e le operatrici della sanità, a tutti coloro che ci hanno garantito servizi durante la quarantena, ai volontari che hanno aiutato famiglie in difficoltà e anziani, a chi si è ammalato e a chi ci ha lasciati.”

In aula è stato molto toccante l’intervento del deputato dem Maurizio Martina, relatore del provvedimento, nell’annunciare il voto favorevole: ‘In quest’aula non sempre abbiamo respirato la giusta consapevolezza del momento che stiamo attraversando. Purtroppo devo constatare che trovo molta più solennità fuori che dentro quest’aula. E non lo dico per polemica, ma perché mi piange il cuore. Non voglio lasciare ai miei figli un Paese dove si immagina che il Parlamento sia un luogo quando va bene vuoto, quando va male inutile. Mentre l’augurio è che questo luogo sia ogni giorno all’altezza del nostro Paese’“.