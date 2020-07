ISOLA DEL GIGLIO – Un uomo di 50 anni che si trovava all’isola del Giglio è caduto dagli scogli nella zona di Campese.

Nella caduta l’uomo ha sbattuto la testa e per questo è rimasto ferito. Sul posto è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno allertato l’elicottero Pegaso.

In questo momento sono ancora in corso le operazioni di soccorso. L’uomo sarà trasferito in ospedale.