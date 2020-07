FOLLONICA – Una donna di 93 anni ha accusato un malore mentre si trovava in mare a Follonica, nella zona centrale della città.

La donna è stata soccorsa. Sul posto è arrivato il 118 e i medici hanno iniziato a rianimarla.

In questi minuti la donna sta per essere trasferita in ospedale con l’elicottero Pegaso che è stato allertato.

(notizia in aggiornamento)