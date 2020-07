Si riunisce il Consiglio comunale di Scarlino: ecco gli argomenti in discussione

SCARLINO – Si riunisce il Consiglio comunale di Scarlino: la seduta è convocata mercoledì 29 luglio alle 15 nella sala Auser di Scarlino Scalo. All’ordine del giorno due argomenti principali: la gestione finanziaria e l’urbanistica. In discussione ci sono infatti l’approvazione del rendiconto di gestione del 2019, la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Inoltre l’assemblea è chiamata a votare l’adozione della variante all’attuale Regolamento urbanistico per permettere la realizzazione delle opere di urbanizzazione al Puntone di Scarlino: la rotatoria che sostituirà il semaforo, lo svincolo tra la provinciale e largo Cala Violina e il sottopasso ciclo-pedonale in via delle Collacchie, oltre ad altri interventi come il rifacimento di piazza Dani, dell’impianto di illuminazione e gli attraversamenti pedonali. La variante comprende anche la riqualificazione del lungomare Garibaldi, anche se in questo caso il progetto è ancora in forma preliminare.

La spesa stimata delle opere che riguardano la frazione è di 776mila euro, finanziati da Promomar come da convenzione e dal relativo Protocollo d’intesa sottoscritto dalla società e dal Comune ad aprile. All’ordine del giorno anche la ratifica delle decisioni assunte con delibera di Giunta comunale “Emergenza epidemiologica da Covid-19: ulteriore posticipo scadenze delle rate Tari per l’anno 2020”, e l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti con la conferma del tariffario del 2019.

Infine il Consiglio comunale discuterà della mozione presentata dai gruppi consiliari Pensiamo Scarlino e Scarlino Insieme sull’istituzione di una commissione consiliare sulla gestione dell’Amministrazione comunale e i suoi rapporti con gli altri enti, anche superiori, e dell’interrogazione presentata da tutta la minoranza sulla situazione attuale della struttura. A concludere l’assemblea saranno le comunicazioni del sindaco Francesca Travison.