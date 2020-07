Shopping, spettacoli, degustazioni, mostre: un week end ricco di eventi in centro storico

GROSSETO – Un week end ricco di eventi in centro storico, quello a cavallo tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.

L’ormai consueta programmazione che accompagna le aperture dopo cena dei negozi il giovedì e il venerdì, “La sera? …in centro!”, il cartellone estivo degli eventi che il Ccn Centro Storico di Grosseto organizza con il contributo e la coorganizzazione del Comune capoluogo e con il contributo di Conad e Banca Tema, ripropone per il 30 luglio, a distanza di un anno, la Notte del volontariato, manifestazione che vede coinvolte tante realtà del territorio che scenderanno in piazza per raccontare e raccontarsi.

Le associazioni presenti tra piazza Dante, Piazza Duomo e Piazza Socci saranno: Admo Grosseto – Sede Operativa Admo Toscana, Aimuse, Associazione Consultorio La Famiglia Ucipem, Auser Grosseto Filo Soccorso Argento Odv., Avis, Bandus, Croce Rossa Italiana – Comitato Di Grosseto, Dog For Life, Insieme In Rosa, La Farfalla, Le Donne Di Magliano, Musicalmente, Oikos, Olympia De Gouges, Pasfa, Pubblica Assistenza Humanitas Grosseto, Venerabile Arciconfraternita Di Misericordia – Grosseto, Working Class Hero.

Per l’occasione, presso lo spazio culturale Molino Hub, sarà allestita anche una mostra fotografica di Andrea Calani “Cronache dal lockdown” che racconta chi non si e mai fermato, chi ha dato il suo tempo aiutando il prossimo e chi ha ricreato la normalità in un periodo di emergenza. Sarà inaugurata alle 18 di giovedì 30 luglio e rimarrà visitabile fino a domenica 2 agosto.

Tante altre poi le iniziative culturali ed enogastronomiche presenti dal pomeriggio, così come quelle in programma per venerdì 31 luglio con i musei aperti dopo cena e gratuiti.

Per questa settimana però le iniziative non si fermano al primo giorno del week end, ma proseguono anche per sabato 1 agosto, giorno di inizio della stagione dei saldi di quest’anno, con la Shopping night: per permettere a cittadini e turisti di non perdere nessuna occasione e promozione i commercianti del centro storico hanno deciso di rimanere aperti dopo cena anche in questa serata.

“Le difficoltà ci sono – commenta Enrico Collura a nome del Direttivo del Ccn Centro Storico Grosseto – ma stiamo vedendo un progressivo miglioramento. Confidiamo che l’inizio dei saldi, ahinoi così posticipato, possa dare una significativa spinta positiva, sia dal punto di vista degli incassi che da quello del morale. L’iniziativa della shopping night è partita da noi, ma siamo contenti che abbia trovato subito ampio appoggio anche nelle due associazioni di categoria del nostro territorio, segno di una unità di intenti e di volontà.”

Commentano da Ascom Confcommercio: “Mai come oggi si potranno concludere grandi affari, con intere collezioni rimaste nei negozi a causa del lockdown. Ma soprattutto, mai come oggi dobbiamo far sentire il nostro sostegno al commercio di vicinato. E con questa importantissima motivazione in più, invitiamo i cittadini alla Shopping Night di sabato prossimo nel centro storico di Grosseto, per approfittare fino a tardi del primo giorno di saldi. Insomma, sarà l’occasione per rinnovare il guardaroba, per riscoprire la qualità dei negozi del centro e, soprattutto, per dare un segnale positivo che possa incoraggiare i nostri commercianti ad affrontare ed a cercare di superare questo duro periodo”.

“Il prolungamento dell’orario di apertura dei negozi, nel primo giorno di saldi, è cosa positiva, anche perché consentirà una diluizione della clientela negli esercizi commerciali scongiurando il rischio di assembramenti” così Giovanni Caso, presidente provinciale Confesercenti commenta la Shopping night di sabato 01 agosto, primo giorno di saldi.

“I saldi sono un momento importante, specie dopo il lungo e forzato periodo di chiusura. Proprio per questo i clienti troveranno nei negozi molta merce tra cui scegliere e da acquistare”.

Con l’inizio del mese di agosto, prende il via anche la seconda parte della programmazione de “La sera? ..in centro!” con in programma musica e spettacoli nelle piazze.

“I primi giorni di giugno – spiega Chiara Simonetti di Cs Eventi, responsabile organizzativa dell’associazione –, quando abbiamo iniziato a buttare giù il programma estivo, avevamo in mente, tra le altre cose, di proporre anche un mercatino dell’artigianato nel periodo delle festività laurenziane; con il passare dei giorni abbiamo preso la decisione di rimandare questa iniziativa a data da destinarsi e concentrarci invece sull’organizzazione di esibizioni musicali e spettacoli per bambini e famiglie. Con molta soddisfazione siamo riusciti ad allestire per due giovedì, il 6 e il 20, due aree di musica live, una in Piazza Socci e una in Piazza Duomo, ed un’area dedicata agli spettacoli della compagnia Mantica in Piazza Dante. Gli eventi avranno posti limitati a sedere e sarà necessaria la prenotazione”.

Ad esibirsi giovedì 6 agosto saranno: in Piazza Socci Bonucci-Mari Soul duo, in Piazza Duomo Creation Duo Buccella-Milani, in Piazza Dante la compagnia Mantica con lo spettacolo “Carilot”.

Spazio anche alle risate alle ore 21.00 in piazza Duomo: prima delle esibizioni dei musicisti Carlo Ronconi e Argia delizieranno il pubblico con una performance dal titolo “La Sora Argia e…il LOCCODAO”.

Le aree spettacolo allestite in ogni piazza saranno transennate e avranno un numero limitato di posti a sedere, distanziati come da normativa Anti-Covid.

La partecipazione è gratuita, ma sarà possibile accedere all’area spettacolo solo prenotandosi in precedenza alla mail ccn.centrostoricogr@gmail.com indicando: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico, spettacolo scelto, orario scelto.

La prenotazione sarà confermata da una mail di risposta.

Sarà possibile prenotare per sé e per massimo un’altra persona, fino ad esaurimento posti.

Prima di accedere all’area spettacolo sarà misurata a ciascuno la temperatura corporea che non dovrà superare i 37,5°, sarà obbligatorio indossare la mascherina (che potrà essere tolta una volta a sedere) ed igienizzarsi le mani; una volta all’interno non sarà possibile spostare le sedie in nessun caso.

Una volta esauriti i posti a sedere non sarà possibile sostare nei pressi dell’area spettacolo, onde evitare assembramenti.

“Daremo particolare attenzione a tutte le prescrizioni in termini di sicurezza e di anti-assembramento – conclude il presidente del Ccn Centro Storico Grosseto Enrico Collura -. Facciamo però appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini e i turisti che saranno presenti in centro durante gli eventi, affinché, con l’aiuto di ciascuno, non si verifichino spiacevoli situazioni che ci costringano ad interrompere gli spettacoli.”

Sarà possibile restare informati sulle iniziative del Ccn seguendo la pagina Facebook Ccn Centro Storico Grosseto.